Aparecida de Goiânia realiza Dia D da Multivacinação neste sábado com 34 pontos de atendimento

Ação integra a campanha nacional que vai até 1º de setembro. Haverá postos volantes no Aparecida Shopping e em igrejas.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação 2026 neste sábado (22). A ação ocorrerá das 8h às 17h em 34 pontos de vacinação espalhados pela cidade. O foco principal são crianças e adolescentes menores de 15 anos com vacinação atrasada ou esquemas incompletos.

A campanha começou em 3 de agosto e segue até 1º de setembro. Durante a semana, a vacinação de rotina ocorre nas salas de vacina das UBSs, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, e na Central de Imunização, de segunda a sábado, das 7h30 às 18h30. Nesta sexta (21) e no sábado (22), o Aparecida Shopping também terá um posto de vacinação das 10h às 17h.

O secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, destacou a importância da mobilização. “Vacinar é uma responsabilidade compartilhada e uma das formas mais efetivas de proteger a população contra doenças preveníveis. Nosso trabalho é aproximar o serviço das famílias e garantir que, sobretudo, nenhuma criança ou adolescente deixe de receber uma vacina por falta de informação ou acesso”, afirmou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Hérica Leguizamon, recomenda que os responsáveis não esperem o Dia D. “Quem estiver com a vacinação atrasada deve procurar uma sala durante a semana, levando a caderneta para avaliação e orientação”, disse. A coordenadora de Imunizações e Rede de Frio, Renata Cordeiro, reforçou que a equipe avalia individualmente o histórico vacinal. “Assim, é possível completar esquemas e atualizar a proteção sem aplicar doses desnecessárias”, explicou.

Conforme a idade, o histórico e as indicações do Calendário Nacional, podem ser aplicadas vacinas contra poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, meningites, hepatites, febre amarela, influenza, covid-19, HPV e dengue, entre outras.

Durante o Dia D, haverá atendimento na Central de Imunização, nas UBS participantes e em postos volantes. O Mutirão da Prefeitura, no Colégio Estadual Prof. José Lopes, funcionará das 8h às 15h, enquanto a Assembleia de Deus, no assentamento do Setor Continental, atenderá das 8h às 17h. O Aparecida Shopping também terá atendimento das 10h às 17h.

Pais e responsáveis devem levar a caderneta da criança ou do adolescente. Na ausência do documento, os profissionais poderão consultar os registros disponíveis. A SMS reforça que a vacinação não depende do Dia D: durante toda a campanha, a população pode procurar as salas em funcionamento para conferir a situação vacinal.

O Dia D da Multivacinação em Aparecida de Goiânia acontece neste sábado (22), das 8h às 17h, em 34 UBSs, na Central de Imunização e em postos volantes como o Aparecida Shopping e a Assembleia de Deus no Setor Continental. A campanha vai até 1º de setembro, e a vacinação de rotina está disponível durante a semana nas salas das UBSs. A orientação é levar a caderneta de vacinação e não esperar o Dia D para atualizar o esquema vacinal.

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