Saúde

População de Iporá (GO) e região passa a ser atendida por carreta de exames de imagem; veja como funciona

Unidade móvel fica no município por 30 dias para ofertar serviços especializados no SUS, como tomografias e ultrassonografias


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 18/08/2026 - 11:57

exames de imagem

Pacientes do SUS que aguardam exames de imagem em Iporá (GO) e região começaram a ser atendidos por uma carreta do Ministério da Saúde, na última sexta-feira (14/8). A unidade móvel de saúde está posicionada na Avenida R-1, s/n, Setor Padre Cícero e ofertará atendimentos para pessoas pré-agendadas e encaminhadas pela secretaria de saúde municipal.
Os serviços fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, criado pela Lei nº 15.233/2025, que oferece consultas, procedimentos, exames e demais ações em atenção especializada à saúde.

Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional, a carreta oferece tomografias e ultrassonografias diversas. O foco é realizar o diagnóstico precoce de doenças e contribuir para a definição de tratamentos.

A carreta permanecerá na cidade por 30 dias. Ao longo desse período, poderão ser encaminhados para atendimentos na unidade pacientes de Iporá e dos municípios de Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Diorama, Fazenda Nova, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Novo Brasil, Palestina de Goiás e Piranhas.

“O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e está disponível para pacientes que precisam realizar exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia sem contraste, desde que já estejam regulados nas filas existentes. Dessa forma, conseguimos atender a população dentro do prazo previsto”, destacou o superintendente do Ministério da Saúde em Goiás, Lucas Vasconcellos.

Para ser atendido

As carretas atendem exclusivamente pacientes que foram pré-agendados e encaminhados para a unidade pela secretaria municipal de saúde. Pessoas que já aguardam os exames pelo SUS podem solicitar encaminhamento indo até uma Unidade Básica de Saúde da cidade.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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