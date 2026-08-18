População de Iporá (GO) e região passa a ser atendida por carreta de exames de imagem; veja como funciona

Pacientes do SUS que aguardam exames de imagem em Iporá (GO) e região começaram a ser atendidos por uma carreta do Ministério da Saúde, na última sexta-feira (14/8). A unidade móvel de saúde está posicionada na Avenida R-1, s/n, Setor Padre Cícero e ofertará atendimentos para pessoas pré-agendadas e encaminhadas pela secretaria de saúde municipal.

Os serviços fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, criado pela Lei nº 15.233/2025, que oferece consultas, procedimentos, exames e demais ações em atenção especializada à saúde.

Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional, a carreta oferece tomografias e ultrassonografias diversas. O foco é realizar o diagnóstico precoce de doenças e contribuir para a definição de tratamentos.

A carreta permanecerá na cidade por 30 dias. Ao longo desse período, poderão ser encaminhados para atendimentos na unidade pacientes de Iporá e dos municípios de Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Diorama, Fazenda Nova, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Novo Brasil, Palestina de Goiás e Piranhas.

“O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e está disponível para pacientes que precisam realizar exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia sem contraste, desde que já estejam regulados nas filas existentes. Dessa forma, conseguimos atender a população dentro do prazo previsto”, destacou o superintendente do Ministério da Saúde em Goiás, Lucas Vasconcellos.

Para ser atendido

As carretas atendem exclusivamente pacientes que foram pré-agendados e encaminhados para a unidade pela secretaria municipal de saúde. Pessoas que já aguardam os exames pelo SUS podem solicitar encaminhamento indo até uma Unidade Básica de Saúde da cidade.