Economia e Negócios

Governo de Goiás prorroga Negocie Já II até 3 de novembro

Programa permite regularizar débitos de ICMS, IPVA e ITCD com descontos de até 99% sobre juros e multas e opções de parcelamento


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 18/08/2026 - 12:11

Negocie Já II

O Governo de Goiás prorrogou até 3 de novembro o prazo de adesão ao Negocie Já II, programa que permite a regularização de débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) e Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) contraídos até 30 de setembro de 2025, com descontos sobre juros e multas. A prorrogação está prevista na Lei nº 24.491, conforme publicação no Suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE).

Para os três impostos, a legislação prevê desconto de até 99% sobre multas e juros no pagamento à vista. Também é possível parcelar os débitos, com descontos que variam conforme a modalidade escolhida, em até 120 parcelas para o ICMS e 60 parcelas para IPVA e ITCD. Nos casos em que o crédito tributário decorrer exclusivamente de multa por descumprimento de obrigação acessória, o desconto é de 90% para pagamento à vista. O valor mínimo das parcelas é de R$ 300 para débitos de ICMS e de R$ 100 para IPVA e ITCD.

Como aderir

A adesão pode ser realizada pelo portal da Secretaria da Economia (https://goias.gov.br/negocieja/ ) ou, mediante agendamento, nas delegacias regionais de fiscalização. Pelo site da Secretaria da Economia, o contribuinte pode consultar os débitos, verificar as modalidades de pagamento disponíveis, simular descontos e parcelamentos, emitir o documento de arrecadação e concluir a negociação. A adesão é efetivada com o pagamento da parcela única ou da primeira parcela, conforme a opção escolhida pelo contribuinte.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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