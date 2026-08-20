Mais de 43 mil crianças estão na fila das creches em Goiás, afirma auditoria

Goiás precisa criar 3.380 salas de aula e investir aproximadamente R$ 2,6 bilhões para zerar a fila por vagas em creches, que atualmente reúne mais de 43 mil crianças. Os dados fazem parte de uma auditoria nacional que será debatida durante o III Encontro Nacional da Primeira Infância (ENAPI), entre os dias 26 e 28 de agosto, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.

O levantamento foi realizado por 29 tribunais de contas em 23 estados e analisou as políticas públicas destinadas a crianças de zero a seis anos em 155 municípios brasileiros. Em 91% das cidades avaliadas, as ações de saúde e educação voltadas à primeira infância são executadas de forma desarticulada.

Além da demanda por vagas nas creches, Goiás apresentou resultados preocupantes na Carta de Indicadores sobre a Primeira Infância. O documento utiliza um sistema de cores, no qual verde representa atendimento pleno, amarelo indica situação de alerta e vermelho corresponde ao alerta máximo. Nenhum dos indicadores analisados no território goiano recebeu classificação verde.

A taxa de mortalidade de crianças de até 5 anos em Goiás é de 14,80 mortes para cada mil nascidos vivos, resultado que coloca o estado na 11ª posição nacional. Na assistência às gestantes, 77,71% realizam sete ou mais consultas de pré-natal, percentual que deixa Goiás em 15º lugar no país. Já a cobertura da Estratégia Saúde da Família alcança 64,07% e aparece na 20ª colocação nacional.

Os números serão apresentados no ENAPI como base para a discussão de alternativas destinadas a enfrentar a falta de vagas em creches, a vulnerabilidade social, a violência infantil e as falhas na execução de programas governamentais. O encontro também discutirá formas de melhorar a integração entre educação, saúde, assistência social e órgãos de controle.

A programação contará com representantes dos ministérios da Saúde e da Educação, do Governo de Goiás, do Instituto Trata Brasil, além de pesquisadores, cientistas políticos e especialistas. Um dos principais nomes confirmados é o da pediatra e consultora da Universidade Harvard Mary Young. Ela falará, no dia 27, sobre a evolução do desenvolvimento da primeira infância nos últimos 20 anos, os impactos da inteligência artificial e o papel dos municípios.

Também participarão membros dos 33 tribunais de contas brasileiros e presidentes de cortes de contas de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. As autoridades estrangeiras integrarão a abertura do encontro.

O III ENAPI é organizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), Instituto Rui Barbosa e outras entidades do Sistema Tribunais de Contas. A participação é gratuita, mediante inscrição. A programação completa está disponível no site oficial do evento.