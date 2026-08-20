Cidades

TEDxGoiânia debate inteligência artificial e desinformação em evento gratuito

Décima edição será realizada no dia 25 de agosto, no Teatro Goiânia, com participação condicionada à inscrição prévia


Por Carlos Nathan Sampaio em 20/08/2026 - 14:36

TEDxGoiânia debate inteligência artificial e desinformação em evento gratuito
(Foto: Divulgação)

O TEDxGoiânia realiza sua décima edição no dia 25 de agosto, no Teatro Goiânia, com uma programação voltada aos efeitos das novas tecnologias sobre a maneira como as pessoas percebem e interpretam a realidade. O evento será gratuito, mas as vagas são limitadas e exigem inscrição prévia.

Com o tema “Ver ainda é crer? Quando os sentidos desafiam nossas certezas”, o encontro abordará questões relacionadas a imagens geradas artificialmente, vídeos manipulados, distorção de dados e informações impulsionadas por algoritmos.

O credenciamento começará às 8h, e as atividades continuarão até as 17h. A programação reunirá palestras curtas, apresentações artísticas e experiências multidisciplinares que relacionam inteligência artificial, segurança da informação, ciência, cultura visual, arte e experiência humana.

Entre os assuntos previstos estão a autenticidade dos conteúdos digitais, as técnicas de verificação de informações, a relação entre percepção e confiança e a necessidade de pensamento crítico diante do material que circula na internet. Criatividade, ética e impactos das tecnologias nas relações humanas também estarão entre os temas discutidos.

A curadoria do TEDxGoiânia é independente. Os nomes dos palestrantes serão divulgados a partir desta quinta-feira (20), nos canais oficiais da organização.

Os interessados podem se inscrever pelo site do evento, em tedxgoiania.com.br, ou pela plataforma Sympla. A participação dependerá da disponibilidade de vagas.

A edição de 2026 conta com o apoio do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás. O Teatro Goiânia, onde a programação será realizada, está localizado no Centro da capital.

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