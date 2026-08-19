Daniel Vilela aposta em novas tecnologias para ampliar vida útil das rodovias

O governador Daniel Vilela (MDB) aposta em novas tecnologias e soluções de engenharia para modernizar a malha viária estadual. A estratégia prevê a adoção de métodos de pavimentação de alto desempenho, já consolidados internacionalmente, capazes de suportar tráfego intenso e cargas elevadas, além de reduzir a necessidade de intervenções ao longo dos anos. Duas dessas tecnologias, o Stone Matrix Asphalt (SMA) e o pavimento rígido de concreto, serão implementadas nas GOs 020 e 070.

A proposta é incorporar soluções mais eficientes especialmente nos principais corredores logísticos do Estado, que concentram grande fluxo de veículos e têm papel estratégico no escoamento da produção e no abastecimento de insumos agroindustriais. A adoção de materiais e técnicas mais resistentes busca prolongar a vida útil das rodovias, melhorar a segurança dos usuários e gerar economia com futuras manutenções.

GO-020 receberá tecnologia inédita no estado

A GO-020 será a primeira rodovia estadual de Goiás a receber o Stone Matrix Asphalt (SMA), revestimento asfáltico de alto desempenho desenvolvido para oferecer maior resistência e durabilidade em condições de tráfego intenso e cargas elevadas. A tecnologia será aplicada em 30,72 quilômetros, considerando os dois sentidos, entre o entroncamento com a BR-153 e a GO-414, no trecho entre Goiânia e Bela Vista de Goiás.

O SMA utiliza alta concentração de agregados graúdos e fibras de celulose, combinação que aumenta a estabilidade da mistura e permite maior volume de ligante asfáltico. O resultado é um pavimento mais resistente às chamadas trilhas de roda, afundamentos provocados pela passagem contínua de veículos pesados. A presidente da Goinfra, Eliane Simonini, destacou que o SMA garante maior rigidez e durabilidade ao pavimento. “As fibras de celulose fazem com que ele tenha uma resposta melhor aos impactos, ao peso e ao tráfego muito intenso. Com isso, temos maior vida útil do pavimento e economia com futuras manutenções”, afirmou.

O investimento do Governo de Goiás na restauração da GO-020 é de R$ 62,5 milhões. Atualmente, os trabalhos estão concentrados nas proximidades do Posto de Fiscalização do Comando de Policiamento Rodoviário. A GO-020 é um dos principais corredores rodoviários da Região Metropolitana de Goiânia, conectando a capital a municípios como Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás e Cristianópolis.

Concreto na GO-070

Na GO-070, outra solução de engenharia será utilizada para ampliar a capacidade estrutural da rodovia diante do intenso tráfego de veículos pesados. O projeto prevê o aproveitamento do pavimento existente e a aplicação de placas de concreto de Cimento Portland pelo sistema Whitetopping, formando uma camada de 22 centímetros sobre a pista. A técnica reforça a estrutura, aumenta a capacidade de suporte e prolonga a vida útil do pavimento.

O concreto também proporciona maior atrito entre pneus e pista, contribuindo para a frenagem e a estabilidade dos veículos. A solução integra a estratégia de buscar alternativas tecnológicas adequadas às características e às necessidades de cada rodovia.

Ao todo, a restauração da GO-070 alcançará 42,44 quilômetros, considerando os dois sentidos, entre as proximidades do cruzamento com a Avenida Anhanguera e o entroncamento com a GO-441, em Goianira. Parte significativa do trecho receberá pavimento de concreto, enquanto o segmento mais próximo ao perímetro urbano de Goianira será restaurado com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

As obras começam na segunda quinzena de setembro, inicialmente com reparos pontuais na entrada de Goianira, melhorias nos acostamentos e a construção de três pontes. A execução do pavimento de concreto está programada para começar em 2027, após o período chuvoso.

Durante a execução das obras nas GOs 020 e 070, a orientação aos motoristas é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e manter distância segura dos demais veículos. A GO-020 terá trechos em intervenção nas proximidades do Posto de Fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Os motoristas devem ficar atentos às interdições parciais e à sinalização temporária ao longo dos trechos em obras.

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