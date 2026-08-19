Cidades

Rio Verde abre inscrições para escritores locais com R$ 90 mil em premiações; saiba como participar

Programa Escritores Agora Têm Vez selecionará obras que serão avaliadas por representantes de entidades culturais e literárias do município


Por Carlos Nathan Sampaio em 19/08/2026 - 09:47

Rio Verde abre inscrições para escritores locais com R$ 90 mil em premiações saiba como participar
(Foto: Divulgação)

Rio Verde está com inscrições abertas para o programa municipal Escritores Agora Têm Vez, que oferece uma premiação total de R$ 90 mil. Os interessados em participar da seleção devem encaminhar o material até o dia 15 de setembro de 2026, seguindo as formas de envio estabelecidas pela Secretaria Municipal de Cultura.

Para concorrer, o escritor precisa enviar uma cópia da obra e um resumo para o e-mail [email protected]. Além do envio digital, também é necessário entregar uma versão impressa do trabalho diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Gumercindo Ferreira, número 284, no Centro de Rio Verde.

As obras inscritas serão analisadas por uma comissão formada por integrantes de três instituições ligadas à produção cultural e literária do município: o Conselho Municipal de Cultura, a Academia Rio-verdense de Letras, Artes e Ofícios (ARLAO) e a Academia de Letras de Rio Verde (ALERVE).

Criado pela Prefeitura de Rio Verde, o programa tem como objetivo abrir espaço para a produção de autores locais e viabilizar a publicação de suas obras. De acordo com as informações divulgadas, mais de 60 livros de escritores do município já foram publicados por meio da iniciativa.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo e à necessidade de apresentar o material nas versões digital e impressa. Informações adicionais sobre a seleção, os documentos exigidos e as regras do programa podem ser solicitadas diretamente à Secretaria Municipal de Cultura.

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h30. Também é possível entrar em contato pelo telefone (64) 3602-8390.

Leia também

Turismo do futuro leva grandes nomes da hotelaria e da aviação a Goiânia
Cidades

Turismo do futuro leva grandes nomes da hotelaria e da aviação a Goiânia

19/08/2026
Shopping de Goiânia recebe ação de castração gratuita de cães e gatos nesta quinta (20) e sexta (21)
Cidades

Shopping de Goiânia recebe ação de castração gratuita de cães e gatos nesta quinta (20) e sexta (21)

19/08/2026
VÍDEO: câmera flagra momento em que caminhão derruba passarela e estrutura cai sobre carros em SP
Cidades

VÍDEO: câmera flagra momento em que caminhão derruba passarela e estrutura cai sobre carros em SP

18/08/2026
Recebe benefício do INSS? Este detalhe pode causar problemas no pente-fino de 2026
Cidades

Recebe benefício do INSS? Este detalhe pode causar problemas no pente-fino de 2026

18/08/2026
Amiga acusada de matar o jornalista Delson Carlos se torna ré
Cidades

Amiga acusada de matar o jornalista Delson Carlos se torna ré

18/08/2026
Queimada clandestina em Anápolis pode gerar multa milionária saiba como denunciar
Anápolis

Queimada clandestina em Anápolis pode gerar multa milionária; saiba como denunciar

19/08/2026
658 crianças de Aparecida de Goiânia terão consulta e poderão receber óculos grátis
Aparecida

Crianças de Aparecida de Goiânia terão consulta oftalmológica e poderão receber óculos grátis

19/08/2026
TRE-GO manda Marconi suspender impulsionamento de ataques a Daniel; tucano prepara defesa
Política

TRE-GO manda Marconi suspender impulsionamento de ataques a Daniel; tucano prepara defesa

19/08/2026
Rio Verde abre inscrições para escritores locais com R$ 90 mil em premiações saiba como participar
Cidades

Rio Verde abre inscrições para escritores locais com R$ 90 mil em premiações; saiba como participar

19/08/2026
Pesquisa