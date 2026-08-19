Rio Verde abre inscrições para escritores locais com R$ 90 mil em premiações; saiba como participar

Rio Verde está com inscrições abertas para o programa municipal Escritores Agora Têm Vez, que oferece uma premiação total de R$ 90 mil. Os interessados em participar da seleção devem encaminhar o material até o dia 15 de setembro de 2026, seguindo as formas de envio estabelecidas pela Secretaria Municipal de Cultura.

Para concorrer, o escritor precisa enviar uma cópia da obra e um resumo para o e-mail [email protected]. Além do envio digital, também é necessário entregar uma versão impressa do trabalho diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Gumercindo Ferreira, número 284, no Centro de Rio Verde.

As obras inscritas serão analisadas por uma comissão formada por integrantes de três instituições ligadas à produção cultural e literária do município: o Conselho Municipal de Cultura, a Academia Rio-verdense de Letras, Artes e Ofícios (ARLAO) e a Academia de Letras de Rio Verde (ALERVE).

Criado pela Prefeitura de Rio Verde, o programa tem como objetivo abrir espaço para a produção de autores locais e viabilizar a publicação de suas obras. De acordo com as informações divulgadas, mais de 60 livros de escritores do município já foram publicados por meio da iniciativa.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo e à necessidade de apresentar o material nas versões digital e impressa. Informações adicionais sobre a seleção, os documentos exigidos e as regras do programa podem ser solicitadas diretamente à Secretaria Municipal de Cultura.

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h30. Também é possível entrar em contato pelo telefone (64) 3602-8390.