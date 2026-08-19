Shopping de Goiânia recebe ação de castração gratuita de cães e gatos nesta quinta (20) e sexta (21)

O Shopping Cerrado será um dos pontos de atendimento da primeira etapa do Programa de Castração Gratuita da Prefeitura de Goiânia, realizado por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). No centro de compras, a ação ocorre nesta quinta (20) e sexta-feira (21), das 8h às 14h, no estacionamento da Avenida Industrial.

No local, serão realizadas cerca de 120 castrações de animais de famílias de baixa renda e protetores independentes da Região Oeste de Goiânia, fazendo parte das 1,5 mil cirurgias previstas entre agosto e setembro. A iniciativa visa promover a saúde e o bem-estar dos animais e contribuir para o controle populacional de cães e gatos na capital.

Para participar, é preciso efetuar o cadastro prévio enviando uma mensagem para o WhatsApp (62) 3030-2811 com documento com foto, CPF, comprovante de endereço atualizado e, no caso das famílias de baixa renda, o espelho do CadÚnico. Também é necessário ter conta no portal gov.br.

O cadastro pode ser feito para cães e gatos de seis meses a cinco anos, sem limite de animais por tutor. A realização da cirurgia, no entanto, está condicionada à aprovação na avaliação clínica e no exame de sangue, que serão realizados na ocasião. Caso o animal seja operado, o tutor receberá uma roupa cirúrgica e o kit pós-operatório com os medicamentos necessários para a recuperação do animal.

“O exame de sangue e a triagem são realizados na hora e o resultado sai em aproximadamente dez minutos. Se o animal estiver debilitado ou o hemograma alterado, ele deverá ser tratado antes da cirurgia. Já as castrações duram cerca de 30 minutos e são organizadas em grupos de 15 tutores para facilitar. No momento em que o animal é entregue com as medicações, disponibilizamos também o contato da clínica responsável pelo acompanhamento pós-operatório”, explica Raquel Fleury, diretora de Bem-Estar Animal da Amma.

Raquel pontua, ainda, que a procura está alta e o retorno pode levar um tempo maior do que o esperado. No entanto, ela garante que a equipe entrará em contato com os cadastrados para confirmar, um a um, a data e o horário do procedimento. A diretora acrescenta, ainda, que o público também pode tirar dúvidas e fazer o cadastro presencialmente, embora a castração seja exclusiva para quem já estiver com o agendamento prévio confirmado.

O apoio ao Programa de Castração Gratuita reforça o compromisso do Shopping Cerrado com a causa animal. Além de ser pet friendly, o empreendimento promove regularmente o MiauDote, evento de adoção consciente e responsável que terá sua próxima edição neste sábado (22), das 10h30 às 16h30. Complementando essas iniciativas, nos meses de junho e julho o mall também recebeu a Unidade Móvel PET do Senac Goiás, oferecendo workshops e cursos gratuitos para qualificação profissional no mercado pet.

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

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