Turismo do futuro leva grandes nomes da hotelaria e da aviação a Goiânia

O turismo do futuro será tema de um encontro que levará a Goiânia representantes da Embratur, de redes hoteleiras, companhias aéreas e empresas ligadas à propriedade compartilhada. Marcada para 25 de agosto, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a primeira edição do Turistrends deve reunir cerca de 250 empresários, executivos, gestores públicos e especialistas.

Um dos principais assuntos será a capacidade do Brasil de atrair visitantes estrangeiros. O presidente da Embratur, Bruno Reis, abrirá a programação de conteúdos com a palestra “Cenário do Brasil na Promoção Turística Internacional”, na qual abordará o posicionamento do país no exterior e os desafios para ampliar a competitividade brasileira.

As mudanças no comportamento dos turistas também estarão em discussão. Ricardo Bezerra, gerente comercial da Azul Linhas Aéreas, apresentará o tema “A Experiência do Viajante”, com foco nas novas expectativas dos consumidores. A programação ainda terá representantes da Wyndham Hotels & Resorts, Aviva, Grupo Tauá, RCI América do Sul, GAV Hotéis & Resorts e Gramadotur.

“A programação foi construída para olhar o turismo de diferentes perspectivas. Queremos discutir promoção, experiência, hospitalidade, investimento, desenvolvimento de destinos e novos modelos de negócio, mas principalmente aproximar essas agendas”, afirma Flávia Correia, diretora de Marketing e Relacionamento da Turismo Compartilhado | Eventos de Impacto e coprodutora do Turistrends.

Outro destaque será o painel “Hospitalidade como Estratégia de Valor”, com Luciana Kuzuhara, da Wyndham Hotels & Resorts, e Alessandro Cunha, CEO da Aviva. A conversa tratará da transformação da hospitalidade em um recurso estratégico para empreendimentos, investidores, consumidores e destinos turísticos.

A propriedade compartilhada, modelo no qual diferentes pessoas adquirem o direito de utilizar um imóvel turístico em determinados períodos, será discutida em um painel com Fabiana Leite, da RCI América do Sul, e Átila Gratão, vice-presidente da GAV Hotéis & Resorts. O encontro também abordará planejamento de destinos, entretenimento, marcas de hotelaria e desenvolvimento imobiliário.

No dia 26 de agosto, a programação continuará com visitas técnicas ao Tauá Resort Alexânia e ao Pyrenéus Residence by GAV Resorts. A proposta é permitir que os participantes conheçam, na prática, diferentes modelos de desenvolvimento turístico e hospitalidade.