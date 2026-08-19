Cidades

Suspeito de chacina em Goiatuba deixa hospital e vai direto para presídio

Leonardo José de Araújo, de 43 anos, passou semanas internado após ser encontrado ferido depois dos assassinatos de três pessoas


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2026 - 14:37

Suspeito de chacina em Goiatuba deixa hospital e vai direto para presídio
(Imagem: Reprodução)

Depois de passar semanas internado em Goiânia, Leonardo José de Araújo, de 43 anos, apontado como responsável pela chacina que terminou com três pessoas mortas em Goiatuba, no Sul de Goiás, deixou o hospital e foi direto para o sistema prisional.

Leonardo recebeu alta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) na tarde de terça-feira (18). Na sequência, foi transferido para uma unidade prisional, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

O homem estava hospitalizado desde o fim de julho. Após os assassinatos, ele teria atirado contra o próprio peito e foi encontrado ferido ao lado de uma das vítimas.

O quadro de Leonardo chegou a ser considerado grave. Ele ficou internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas apresentou melhora e, na semana passada, foi transferido para uma enfermaria.

A chacina aconteceu no dia 28 de julho, em uma propriedade rural de Goiatuba, e terminou com as mortes de Jaine Barbosa Chaves, Nathan Moraes Dutra Campos e Beatriz Soares de Souza. Segundo a conclusão da investigação da Polícia Civil, os crimes foram premeditados.

A apuração apontou que Leonardo tentou conseguir uma arma antes dos assassinatos e chegou a monitorar publicações feitas nas redes sociais. Ele mantinha um relacionamento com Jaine e suspeitava que ela também se relacionava com Nathan.

Nathan e Beatriz foram mortos ainda na propriedade rural. Jaine deixou o local com Leonardo ainda com vida e, posteriormente, foi encontrada morta dentro do veículo, atingida por quatro disparos.

Leonardo estava ao lado dela, ferido após atirar contra o próprio tórax. Ele foi socorrido e preso em flagrante.

A Polícia Civil indiciou Leonardo pelo feminicídio de Jaine e pelos homicídios qualificados de Nathan e Beatriz. Com a alta hospitalar, ele deixa a condição de preso sob custódia hospitalar e passa a permanecer no sistema prisional, à disposição da Justiça.

Nós não localizamos a defesa de Leonardo José de Araújo.

Leia mais:

Três pessoas são mortas em fazenda de Goiatuba; vítima ferida enviou localização à irmã antes de morrer

Redação Tribuna do Planalto

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