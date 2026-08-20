Troca com Bônus: ainda dá tempo de comprar eletrodomésticos com 50% de desconto

Ainda dá tempo de aproveitar a campanha Troca com Bônus, da Equatorial Goiás, e comprar geladeiras e aparelhos de ar-condicionado novos com 50% de desconto. As vendas continuam nesta quinta-feira (20), em 60 lojas da Novo Mundo distribuídas por 42 municípios goianos, conforme o horário de funcionamento de cada unidade e enquanto houver produtos disponíveis.

Segundo dados da Equatorial Goiás, atualizados na manhã desta quinta-feira (20), 62% do estoque disponibilizado para a campanha já foi comercializado. Do estoque remanescente, 20% são aparelhos de ar-condicionado e o restante são geladeiras.

As compras estão disponíveis exclusivamente para os consumidores residenciais que tiveram o cadastro aprovado de forma antecipada. A aprovação do cadastro habilita o consumidor a participar da campanha, mas não representa a reserva do produto. A compra depende da disponibilidade do equipamento escolhido no momento do atendimento na loja.

No momento da compra, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e uma conta de energia recente da Equatorial Goiás. O desconto de 50% é aplicado sobre o valor à vista, com possibilidade de parcelamento em até dez vezes sem juros, conforme as condições comerciais da Novo Mundo. O frete é gratuito.

É importante reforçar que toda a logística de entrega dos equipamentos é realizada pela loja parceira Novo Mundo.

O equipamento antigo não precisa ser levado à loja. A geladeira ou o aparelho de ar-condicionado usado será recolhido na entrega do novo produto e encaminhado para destinação ambientalmente adequada.

Para os aparelhos de ar-condicionado, a desinstalação do equipamento antigo e a instalação do novo ficam sob responsabilidade do cliente.

Os clientes também podem acompanhar as principais atualizações da campanha e outras informações da Equatorial Goiás pelo canal oficial da concessionária no WhatsApp: Siga o canal Equatorial Goiás no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAxSIiDOQIW6XbZNk0R.

“Trocar um equipamento antigo por um modelo mais eficiente é uma decisão que vai além da compra. Quando essa escolha acontece em uma campanha como a Troca com Bônus, o consumidor reúne três benefícios: paga menos pelo equipamento, reduz o consumo de energia e ainda dá uma destinação ambientalmente adequada ao aparelho antigo”, afirma Jessé França, analista de Eficiência Energética da Equatorial Goiás.

Saiba onde comprar

As vendas são realizadas em 60 lojas da Novo Mundo, distribuídas pelos municípios de Acreúna, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Caldas Novas, Catalão, Cristalina, Edéia, Formosa, Goiânia, Goianira, Goiatuba, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Itaberaí, Itapaci, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Novo Gama, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Planaltina, Pontalina, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, Rubiataba, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Luís de Montes Belos, Senador Canedo, Trindade, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.

A relação completa das lojas participantes, com os respectivos endereços, está disponível em trocacombonusgo.com.br.