Correios descartam interrupção dos serviços em distrito de Luziânia; entenda

Os Correios informaram que os serviços prestados no Jardim Ingá, distrito de Luziânia, não serão interrompidos. A manifestação ocorreu durante uma reunião realizada nesta quarta-feira (19), em Brasília, após moradores demonstrarem preocupação com a possibilidade de fechamento da agência instalada na região.

Apesar da garantia de continuidade dos serviços, o atual modelo de atendimento poderá passar por mudanças. Entre as possibilidades analisadas estão a transferência da unidade para outro endereço e a adoção de um novo formato de funcionamento. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o possível local nem sobre quais modalidades poderão ser implantadas.

A discussão ocorre enquanto os Correios estudam uma reorganização e modernização do atendimento no Jardim Ingá. De acordo com as informações apresentadas na reunião, eventuais alterações não deverão provocar interrupção dos serviços nem deixar a população sem atendimento.

Participaram do encontro o prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto, o deputado federal Célio Silveira e vereadores que representam o Jardim Ingá. Eles apresentaram as preocupações relatadas pelos moradores e solicitaram esclarecimentos sobre o futuro da unidade.

Uma nova reunião deverá ser realizada para que os Correios apresentem os detalhes da reorganização. Somente após esse encontro será possível saber se a agência permanecerá no endereço atual, será transferida para outro imóvel ou passará a funcionar em uma modalidade diferente.

Enquanto a definição não ocorre, o atendimento permanece mantido. Os Correios também não informaram prazo para concluir os estudos ou colocar eventuais mudanças em prática.