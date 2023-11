Bombeiros combatem incêndio em depósito de materiais recicláveis em Goiânia

Na madrugada de hoje, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de incêndio em depósito de material reciclável, no Setor Parque Amazônia, na capital.

A princípio, o incêndio teria se iniciado em caminhões, após um estouro. A grande quantidade de material combustível fez com que as chamas se espalhassem rapidamente.

Com técnicas de combate a incêndio urbano, as equipes conseguiram retirar do local 2 caminhões e evitar a propagação do incêndio para áreas adjacentes.

Foram empenhados na ocorrência, 5 viaturas e 16 militares do CBMGO, que ainda estão no local realizando o rescaldo.

Não houve vítimas.