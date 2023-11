Bombeiros combatem incêndio em supermercado em Abadia de Goiás

Na madrugada de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros de Goiânia e Trindade foram acionadas para combater incêndio em um supermercado em Abadia de Goiás. O incêndio ocorreu em uma sala comercial de aproximadamente 750 metros quadrados, com um mezanino que abrigava o escritório do estabelecimento. A estrutura, construída com cerca de 10 metros de pé direito, apresentava uma passagem para o depósito nos fundos de uma edificação unifamiliar.

No interior do supermercado, os bombeiros enfrentaram um desafio considerável, uma vez que uma grande quantidade de material combustível, incluindo gôndolas, expositores e mercadorias “secos e molhados”, foi consumida pelas chamas. Para acessar o ambiente, trancado no momento da ocorrência, foi necessário o uso de motoesmeril para a abertura forçada das portas de aço. As guarnições de combate a incêndio do 2º Batalhão de Bombeiros Militar e do Quartel do Comando Geral também foram mobilizadas.

O trabalho das equipes de combate a incêndio, utilizando duas linhas de mangueira em locais estratégicos, resultou na extinção do incêndio cerca de uma hora após o início da intervenção. Após o controle das chamas, os bombeiros iniciaram a fase de rescaldo, utilizando técnicas avançadas para garantir que não houvesse reignições.

O supermercado, no entanto, enfrenta agora desafios adicionais, já que a fachada principal da edificação sofreu danos estruturais significativos, apresentando risco iminente de colapso. As equipes do 15º BBM isolaram o local para garantir a segurança e informaram aos responsáveis sobre os danos estruturais. O estabelecimento ficará aos cuidados do proprietário. Não houve vítimas.