Bombeiros em Cristalina socorrem vítimas de acidente entre ônibus e carreta na BR-040

Na noite desta terça-feira, 26, a 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) de Cristalina foi acionada para atender a uma ocorrência de busca e salvamento relacionada a um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-040, no quilômetro 72 Sul.

O acidente ocorreu quando um ônibus colidiu na traseira de uma carreta carregada com grãos de soja. No momento da chegada das equipes de resgate, a concessionária de rodovias VIA 040 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam prestando assistência no local.

No interior do ônibus, havia três vítimas, com duas delas presas às ferragens, incluindo o motorista e o motorista reserva. A terceira vítima, que estava no andar de cima do ônibus, apresentava suspeita de fratura no membro inferior direito.

A equipe de resgate utilizou técnicas de salvamento veicular para desencarcerar as vítimas. Duas delas apresentavam suspeita de fratura no membro inferior direito e esquerdo, respectivamente. Após o resgate bem-sucedido, as três vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, sendo transportadas pelo Samu e pela VIA 040. O trabalho conjunto das equipes de resgate resultou na rápida resposta ao acidente e no atendimento eficiente às vítimas, demonstrando a importância dos serviços de emergência na região.