Bombeiros em Luziânia resgatam criança com dedo preso no ralo

Uma cena inusitada chamou a atenção no bairro Parque Estrela Dalva, em Luziânia, na quarta-feira, 12. Uma criança de apenas 2 anos acabou prendendo o dedo polegar da mão esquerda no buraco de um ralo de aço do banheiro. O incidente deixou a família em pânico, mas, graças à rápida ação dos bombeiros de Luziânia, a situação foi resolvida com sucesso.

Segundo o relato da mãe, o pequeno curioso colocou o dedo no buraco do ralo e, para sua surpresa, ficou preso. O dedo começou a inchar e o desespero tomou conta da família. Sem conseguir retirar o ralo, a mãe prontamente buscou ajuda profissional. Ao chegar ao local, a equipe de resgate avaliou a situação e começou a busca pela melhor solução.

Com o auxílio de um alicate de corte e uma minirretífica, a guarnição iniciou o delicado processo de retirada do ralo. A tarefa não era fácil, já que o material do ralo era espesso e a criança se movimentava constantemente, aumentando o risco de machucá-la ainda mais. Para minimizar o desconforto e garantir a segurança da criança, foi necessário utilizar uma retífica de precisão. Com habilidade e cuidado, a equipe do CBMGO conseguiu liberar o dedo da criança do aperto do ralo de aço.

O menino recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhado para avaliação médica, a fim de garantir que não houvesse nenhum dano adicional. Esse incidente serve como um alerta para os pais e responsáveis. É importante manter um olhar atento sobre as crianças, especialmente quando estão em ambientes que possam apresentar riscos. Acidentes domésticos podem ocorrer rapidamente, mas a ação rápida e eficiente dos profissionais de resgate pode fazer toda a diferença.