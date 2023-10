Bombeiros em Luziânia resgatam jiboia em residência

Na noite de ontem, Bombeiros em Luziânia foram acionados para resgatar uma cobra jiboia, de aproximadamente 1 metro, que estava na grade da janela de um quarto em uma casa do bairro Parque Estrela Dalva III.

De acordo com o solicitante, ao entrar em seu quarto, ele viu a cobra entrelaçada na grade da janela, em seguida acionou o CBMGO pelo telefone de emergência 193.

Ao chegar no local, com o auxílio de um pinção para capturar réptil e um recipiente de transporte de animais, a equipe do CBMGO resgatou o animal sem ferimentos. A jiboia foi solta em área de Cerrado.