Bombeiros em resgatam vítimas de acidente na GO-139

Hoje, por volta das 8h52, o Corpo de Bombeiros Militar, em Caldas Novas, foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na GO-139, no trecho entre Caldas Novas e Marzagão. O acidente envolveu uma colisão entre dois veículos, um Corsa e uma Camionete Hilux, resultando em sérios danos e presença de vítimas presas nas ferragens do Corsa.

A equipe de salvamento terrestre e resgate do 9º Batalhão Bombeiro Militar rapidamente se deslocou para o local. Com o uso da viatura Auto Suporte Avançado 105, a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento das três vítimas que estavam presas nas ferragens do veículo Corsa. Em seguida, foram tomadas medidas para estabilizar as vítimas, e todas foram retiradas do local com o auxílio da equipe do Samu.

As vítimas resgatadas foram prontamente encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento de Caldas Novas para receberem a devida assistência médica. A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes, e a região segue em atenção devido ao ocorrido. A atuação rápida e eficiente do Corpo de Bombeiros e do Samu foi essencial para garantir a segurança e o cuidado necessário às vítimas envolvidas no trágico acidente.