Bombeiros encontram corpos de PMs que se afogaram durante perseguição

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, no final da noite de ontem, os corpos dos dois policiais militares que se afogaram durante perseguição. O CBMGO foi acionado no final da tarde para realizar o resgate dos dois PMs que entraram no rio São Bartolomeu durante uma perseguição e acabaram se afogando. A situação mobilizou uma operação de resgate que envolveu um grande número de bombeiros militares e chocou a comunidade local.

O incidente ocorreu por volta das 17h50, quando os policiais se envolveram em uma perseguição na região próxima ao município de Cristalina, situado a cerca de 32 km da cidade e a 45 km de Luziânia. Durante a perseguição, os policiais acabaram entrando no rio São Bartolomeu, e desapareceram.

O resgate das vítimas se tornou uma operação complexa, que contou com o empenho de duas guarnições de bombeiros de Luziânia e duas de Cristalina, totalizando 12 bombeiros militares. Além disso, houve o reforço do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que se juntou à missão de busca e resgate.

As condições no rio São Bartolomeu eram extremamente desafiadoras para as equipes de mergulho, com águas turvas, muita lama e galhadas submersas. Esses fatores dificultaram significativamente o trabalho das equipes náuticas de mergulho, que se esforçaram incansavelmente para localizar as vítimas.

As buscas se estenderam pela noite. Foi somente às 23h40 que as equipes de resgate conseguiram localizar as vítimas, que estavam a aproximadamente 50 metros da margem do rio e a uma profundidade de 15 metros. As vítimas, infelizmente, não resistiram e foram conduzidas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia. O CBMGO presta homenagem aos policiais que deram suas vidas em serviço à segurança pública.