Bombeiros resgatam cabeça de homem que foi devorado por jacaré

O Corpo de Bombeiros resgatou, no domingo (26), no Rio Araguaia, a cabeça de um homem ainda não identificado que pode ter sido devorado por um jacaré.

O caso aconteceu no povoado de Luís Alves. A Polícia Militar foi acionada depois que uma testemunha viu o corpo boiando nas proximidades de uma pousada. No entanto, ao chegarem ao local, a pessoa não conseguiu localizar o corpo às margens do rio e, por isso, acionou as autoridades.

O tenente-coronel Fabiano Lopes, responsável pelo resgate, informou que o corpo estaria inteiro segundo a testemunha, mas, quando as equipes chegaram, um jacaré já havia comido mais da metade do corpo.