Bombeiros resgatam idoso de 72 anos que caiu em cisterna de 13 metros em Aruanã

Um idoso de 72 anos foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) na noite deste domingo (20), após cair em uma cisterna com cerca de 13 metros de profundidade em Aruanã, região Oeste do estado. A vítima buscava lenha em um lote baldio quando sofreu a queda.

A situação foi descoberta por uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina. Os agentes notaram uma bicicleta abandonada no meio-fio e, ao investigarem, ouviram gritos de socorro vindos do terreno. Ao se aproximarem, localizaram o idoso no fundo da cisterna e acionaram os bombeiros imediatamente.

Militares do 1º Pelotão Bombeiro Militar de Aruanã se deslocaram até o local e utilizaram técnicas de salvamento terrestre para realizar o resgate. Um dos bombeiros desceu até a vítima, que foi retirada com segurança.

De acordo com a corporação, o idoso não apresentava ferimentos visíveis, mas foi levado ao hospital da cidade para uma avaliação médica detalhada. O Corpo de Bombeiros reforça a importância da sinalização e proteção adequada de cisternas e poços, especialmente em áreas urbanas e terrenos abandonados.