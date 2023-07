Bombeiros resgatam vítimas de acidente no Rio Araguaia

Bombeiros militares empenhados na 49ª Operação Férias socorreram vítimas de uma colisão entre duas embarcações (lancha x canoa) no Rio Araguaia, em Aruanã. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, 7. Segundo testemunhas, uma lancha de grande porte e uma canoa teriam colidido em um local conhecido como furo do Piratinga, acima da Praia do Cavalo.

Duas vítimas foram atendidas pelas equipes do CBMGO. Uma vítima, sexo masculino, de 32 anos, teve escoriações na parte externa da coxa esquerda e dilacerações na região pélvica, com exposição de tecido muscular e ósseo. A vitima do sexo feminino, de 42 anos, teve suspeita de fratura de bacia e na região sacral. Ambas foram transportadas ao Hospital Municipal de Aruanã.

Por volta das 22h, o serviço aeromédico do CBMGO foi acionado para transportar a vítima do sexo feminino, devido à gravidade de suas lesões. A aeronave pousou na cidade de Goiânia, no Centro de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar, e a vítima foi encaminhada ao IOG (Instituto Ortopédico de Goiânia).