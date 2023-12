Bombeiros retiram palmeiras com risco de queda em Pirenópolis

O Corpo de Bombeiros, em uma ação conjunta com a Prefeitura de Pirenópolis, retirou palmeiras imperiais da cidade que representavam risco de queda. Cinco especialistas em operações envolvendo árvores participaram da ação. A intervenção foi motivada por dois laudos assinados por engenheiros ambientais que identificaram seis palmeiras imperiais com iminente risco de queda no coração do centro histórico.

Durante um período de 8 horas de trabalho, contando com o suporte de uma equipe especializada contratada pela prefeitura, os bombeiros realizaram com sucesso a retirada das Palmeiras. Entre as árvores removidas, destaca-se aquelas situadas nas proximidades da Matriz da cidade, assim como outras cinco Palmeiras imperiais na Rua Aurora, contribuindo para a segurança da população e a preservação do patrimônio histórico.

A ação coordenada demonstrou a eficiência da atuação conjunta entre as autoridades locais e o Corpo de Bombeiros, evidenciando o compromisso com a segurança e a preservação do ambiente urbano e histórico de Pirenópolis.