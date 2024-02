BR-153 tem trecho parcialmente interditado com desmoronamento de Viaduto

Na manhã deste sábado, na BR-153, km 531, no perímetro urbano de Hidrolândia, parte da contenção da estrutura do Viaduto da cidade desmoronou. Este incidente resultou na interrupção do trânsito no eixo principal da rodovia, no sentido Goiânia – São Paulo.

A concessionária que administra a rodovia, juntamente com a equipe da PRF, já estão no local para a gestão do trânsito.

Informações mais recentes indicam que a pista no sentido crescente está liberada em uma só faixa, para todos os veículos. Esta liberação foi feita pela concessionária, após verificação de um engenheiro.

Os veículos de passeio também têm na faixa lateral, uma alternativa de passagem. No entanto, os veículos de carga só podem passar pela pista principal, ou seja, no piso inferior.