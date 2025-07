O mês de julho reserva boas oportunidades para quem sonha em comprar um imóvel em Goiás. O Banco Bradesco, em parceria com a Mega Leilões, fará leilão de imóveis neste mês — incluindo um noturno inédito — com 29 imóveis distribuídos por 14 estados brasileiros, entre eles Goiás. As opções vão desde apartamentos e casas até imóveis comerciais, terrenos e áreas rurais.

Em Goiás, o destaque fica para o leilão do dia 14 de julho, às 15h, que inclui dois imóveis de alto padrão: uma casa em Senador Canedo e um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia. A casa está localizada no Residencial Condomínio Jardim Veneza, com 360 m² de terreno e 198 m² de área construída, tendo lance mínimo de R$ 981 mil. Já o apartamento no Setor Bueno tem 115 m² de área privativa e dois boxes de garagem, com lance inicial de R$ 660 mil. Ambos fazem parte do chamado “2º Leilão da Alienação Fiduciária”, no qual o pagamento deve ser feito à vista, sem desconto.

Além disso, Goiás também participa do leilão noturno do dia 10 de julho, às 20h, que oferta 20 imóveis em vários estados com lances a partir de R$ 15 mil. Embora os detalhes dos imóveis goianos nesta etapa ainda estejam sendo destacados no site oficial, é uma oportunidade para quem busca opções mais acessíveis ou quer investir em terrenos ou áreas comerciais.

O Bradesco ainda oferece condições facilitadas para pagamento em muitos dos lotes: à vista com 10% de desconto ou parcelamento em até 48 vezes (dependendo do valor e do tipo de imóvel). Por exemplo, imóveis com valor até R$ 100 mil podem ser pagos em até 24 parcelas, enquanto imóveis acima de R$ 100 mil podem ser parcelados em até 48 vezes, sempre com sinal mínimo e juros fixos de 12% ao ano mais eventual correção pelo IGPM.

Para participar do leilão de imóveis, é necessário se cadastrar no site da Mega Leilões, ler o edital do lote desejado e solicitar habilitação para dar lances. Os leilões são conduzidos por Fernando Cerello, leiloeiro oficial, e acontecem 100% online — permitindo que interessados de qualquer parte do estado possam participar.

Essas iniciativas oferecem uma oportunidade para goianos adquirirem imóveis com preços atrativos e condições diferenciadas de pagamento, movimentando o mercado imobiliário local e abrindo portas para quem deseja investir ou realizar o sonho da casa própria.

