Com a morte do papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21), a Igreja Católica entra em Sé vacante — o período em que o cargo de pontífice fica vago até a escolha de um novo papa. O processo será conduzido por meio do Conclave, tradicional rito que reúne cardeais de todo o mundo sob absoluto sigilo, e que desta vez contará com sete brasileiros aptos a votar e até mesmo a serem eleitos.

Pelas regras atuais, apenas cardeais com menos de 80 anos no dia da morte do papa podem participar da eleição. Por esse critério, o arcebispo emérito de Aparecida, dom Raymundo Damasceno Assis, de 88 anos, está fora do processo. Já os outros sete cardeais brasileiros cumprem os requisitos para participar do Conclave.

Dois deles foram nomeados ainda durante o pontificado de Bento XVI: dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, e dom João Braz de Aviz, que atua em Roma na Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. Com 77 anos, Braz de Aviz é o mais velho entre os brasileiros com direito a voto.

Os demais cinco foram escolhidos já no período de Francisco à frente da Igreja: dom Orani João Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro), dom Sérgio da Rocha (Salvador), dom Leonardo Steiner (Manaus), dom Paulo Cezar Costa (Brasília) e dom Jaime Spengler (Porto Alegre). Todos têm menos de 80 anos e, portanto, fazem parte do colégio eleitoral que será convocado para eleger o novo pontífice nas próximas semanas. O Brasil é hoje o maior país católico do mundo em número de fiéis e, embora nenhum brasileiro tenha ocupado o posto máximo da Igreja até hoje, nomes como Odilo Scherer chegaram a ser cogitados em Conclaves anteriores.

A morte de Francisco marca o início do período de Sé Vacante, em que o Vaticano se prepara para o funeral do pontífice e para a realização do Conclave, que deverá eleger o novo papa nos próximos dias. O ritual fúnebre seguirá normas definidas pelo próprio Francisco em 2024, incluindo caixão único, velório na Basílica de São Pedro e sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore.