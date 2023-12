Briga de casal provoca acidente na BR-153, em Santa Tereza

Uma briga entre um casal causou um acidente de trânsito na BR-153, em Santa Tereza de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o casal seguia de Goiânia para Peixes, no Tocantins, quando iniciaram a discussão. A motorista e o companheiro se estressaram e resolveram “dividir o volante” do carro, momento em que o veículo acabou caindo em uma valeta.

Nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos. A motorista foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo.

O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes local.