Brilha Goiânia conclui 50% da nova iluminação em LED da capital em 4 meses

Com 70 mil luminárias de LED instaladas em quatro meses, o programa Brilha Goiânia já modernizou 50% do total contratado para a capital. A Parceria Público-Privada entre a Prefeitura e o Consórcio Brilha Goiânia, assinada em março deste ano pelo prefeito Sandro Mabel após a licitação, tem transformado ruas, avenidas, praças e bairros inteiros em espaços mais seguros, iluminados e acolhedores. A nova tecnologia já chegou a cinco regiões: Centro, Noroeste, Norte, Leste e Sudoeste.

O avanço já transformou a rotina de cerca de 560 mil moradores. “A inovação enfim chegou. Antes não dava para caminhar tranquilo nas ruas com a minha família, muita falha de energia e áreas escuras. Com a nova iluminação, agora de LED, moderna, a gente tem prazer em trazer a família para caminhar nos parques, aumentou a segurança. Somos muito agradecidos à nova administração”, parabenizou Edilson Gonçalves, morador da Vila Pedroso há 14 anos.

Para Jean Paulo de Souza, que trabalha em um Pit Dog na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras, a nova iluminação representa mais qualidade de vida. “Antes, quando era mais apagado, não tinha tanto movimento, eram mais entregas. Hoje ficou mais seguro, os clientes vêm e têm prazer em sentar para lanchar. Ficou melhor para nós comerciantes e para os moradores também. As nossas crianças hoje têm liberdade de brincar até mais tarde”, disse.

O sentimento é compartilhado por Anésia Fagundes, moradora do Urias Magalhães há 40 anos. “Eu achei maravilhoso. O setor estava muito escuro, perigoso, e agora está tudo clarinho, tá lindo”, comemorou. No Jardim Guanabara, o empresário Érik Cintra Wist acompanhou de perto a transformação na fachada de loja dele. “A mudança é boa para todos: comerciantes e moradores. A nova iluminação trouxe uma melhoria imensa para a segurança. Veio para agregar”, agradeceu.

Meta

A meta da Prefeitura é alcançar 100 mil pontos modernizados até o final de setembro, com a ampliação do programa para as regiões Oeste e Sul. A previsão é que, após a conclusão da etapa da Região Leste, o Brilha Goiânia chegue à Região Oeste da capital, com a instalação de mais de 28 mil luminárias de LED, beneficiando mais 225 mil moradores aproximadamente. A última etapa da nova iluminação pública acontecerá nos bairros da Região Sul.

Brilha Goiânia

Com investimento previsto de R$ 1,4 bilhão ao longo de 25 anos, o Brilha Goiânia é o maior programa de modernização da iluminação pública da história da capital. Somente nos primeiros 12 meses, serão R$ 200 milhões investidos em novas tecnologias, que incluem, além da instalação e da manutenção das luminárias, videomonitoramento, sistema de telegestão, Wi-Fi gratuito em praças e parques, e usinas fotovoltaicas que abastecerão mais de 700 prédios públicos.

A substituição das lâmpadas convencionais por LED proporciona uma redução de até 65% no consumo de energia elétrica, o que deve gerar uma economia superior a R$ 40 milhões por ano aos cofres públicos. As novas luminárias mais modernas garantem luminosidade super branca, pelo menos 30% maior (até 216 lúmens por watt) do que as lâmpadas tradicionais, além de terem vida útil de mais de 10 anos de operação contínua.

Além da economia e segurança, a substituição das lâmpadas fortalece o comércio e estimula a ocupação de espaços públicos. Para garantir o cumprimento do cronograma, mais de 40 equipes atuam simultaneamente nas regiões. “O Brilha Goiânia é um compromisso com o presente e o futuro da capital. Com tecnologia, segurança e sustentabilidade, estamos construindo uma cidade mais inteligente e acolhedora para todos”, afirmou o prefeito Sandro Mabel.

