BRs-153, 414 e 080 têm novo modelo de fiscalização no pedágio

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) iniciará, neste mês, um novo modelo de fiscalização de evasões de pedágio no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080), com o apoio da concessionária Ecovias do Araguaia.

A partir de agora, por meio de um sistema automatizado, ao ser detectada uma evasão em uma das nove praças de pedágio, no trecho administrado pela concessionária, as imagens e os dados do veículo são processados diretamente pela ANTT, responsável por lavrar e enviar a multa ao motorista.

A evasão em praças de pedágio é infração considerada grave, conforme artigo 209-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para esse tipo de infração, o CTB prevê aplicação de multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (valores referentes a 2023).

Impactos da evasão

Além dos riscos à segurança viária, a evasão de pedágio gera outros efeitos, como a redução dos valores arrecadados por meio da cobrança do pedágio, que devem assegurar mais investimentos em todo o sistema rodoviário, além da execução de serviços que têm como foco a segurança e o atendimento ao usuário.

Até o fim do contrato de concessão, serão aplicados pela Ecovias do Araguaia R$7,8 bilhões em obras, além de outros R$6,2 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.

Investimentos

Ao todo, serão 622 quilômetros de duplicações – 57% com previsão de conclusão até 10º de contrato. Entre as obras de ampliação, a concessionária irá implantar 144 novos retornos, 42 dispositivos de interconexão, 27 quilômetros de faixas adicionais, 16 novos acessos e a implantação de 6 quilômetros de novas pistas na construção do contorno de Corumbá. Nos trechos urbanos, serão 19 passarelas para pedestres e 110 pontos de ônibus, além da iluminação de travessias urbanas e a implantação de 90 quilômetros de vias marginais.