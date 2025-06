Bruno Peixoto será padrinho de formandos de colégios militares

Em reconhecimento ao seu compromisso com a educação e a valorização das forças policiais do estado, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado estadual Bruno Peixoto (UB), foi convidado para apadrinhar a turma de formandos de 2025 dos Colégios Militares da Polícia Militar de Goiás. O convite foi formalizado nesta quarta-feira, 11, pelos alunos e pela comandante de ensino da PMGO, tenente-coronel Quéren Leles.

Os colégios militares que terão suas turmas apadrinhadas pelo presidente da Alego são: José Ribamar Cirqueira, Miriam Benchimol Ferreira, Setor Palmito, Vasco dos Reis e Waldemar Mundim, todos localizados em Goiânia. Referência na educação pública de Goiás, essas instituições se destacam pela formação de jovens pautada em princípios como disciplina, respeito, responsabilidade e compromisso com a cidadania.

Para Bruno Peixoto, apadrinhar a turma de formandos é uma oportunidade de estar presente em um momento simbólico da trajetória de jovens que optaram por um caminho pautado em valores essenciais. “Será uma honra acompanhar de perto esse momento tão marcante na vida desses jovens, que escolheram a disciplina, o respeito e a cidadania como pilares de sua formação nos colégios militares. Eles representam a esperança de um futuro melhor para Goiás, construído com responsabilidade, ética e compromisso”, afirmou.

Atualmente, Goiás conta com 82 unidades dos Colégios Estaduais da Polícia Militar (CEPMGs), espalhadas por 61 municípios e atendendo mais de 75 mil alunos, do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. A formatura da turma dos colégios militares de 2025 está marcada para o dia 27 de novembro, às 19h, no Ginásio Goiânia Arena, na capital.

Aparecida de Goiânia aprova proibição de fogos com ruído