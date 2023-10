Busca por homem desaparecido no Rio Verdinho continua

Na manhã deste domingo, 29 de outubro, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) retomou as buscas por um homem de 34 anos que desapareceu no Rio Verdinho na noite anterior.

O incidente ocorreu em Serranópolis, onde a vítima, vestindo coturno, calça e camisa, entrou na água enquanto estava em uma embarcação com outras duas pessoas. Desde então, o homem não foi mais visto.

O CBMGO em Jataí foi acionado para realizar a busca. As operações de busca e resgate estão em andamento. Aguardem mais informações.