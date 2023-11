Cachorro arranca parte da orelha de assaltante, em Trindade

Um cachorro impediu que um homem furtasse uma casa na última quarta-feira (08), em Trindade. De acordo com a Polícia Militar, os donos da casa estavam dormindo quando escutaram os barulhos. O suspeito, ao entrar no quintal da casa, localizada na Vila Pai Eterno, tentou acalmar o cachorro com um pedaço de pizza, mas o animal o atacou, arrancando parte da sua orelha. Mesmo machucado, o homem tentou levar os objetos da casa, mas ao fugir, foi impedido pelo cachorro e por um morador.

Os militares disseram que o homem é foragido da Justiça pelo crime de furto. Ele foi atendido e encaminhado à delegacia.