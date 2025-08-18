search
Cidades

Caiado autoriza promoção de mais 229 policiais penais

Servidores ascendem na carreira por critérios de antiguidade e merecimento. Para o governador, terceira promoção desde 2022 reconhece importância dos servidores da área


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/08/2025 - 17:00

policiais penais
Policiais ligados à Diretoria-Geral de Polícia Penal cumpriram requisitos de antiguidade e merecimento e tiveram ascensão na carreira garantida pelo governador. Foto: Divulgação/DGPP

O governador Ronaldo Caiado autorizou a promoção de mais 229 policiais penais que cumpriram critérios de antiguidade e merecimento. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado, em edição extra (Suplemento) no sábado (16/8). Foi a terceira promoção do gênero autorizada pelo chefe do Executivo estadual desde 2022.

De acordo com o governador, um dos motivos que fazem Goiás ter a melhor segurança pública do Brasil é justamente a valorização do trabalho dos servidores da área. “Essa promoção significa mais um reconhecimento do nosso governo à importância desses homens e mulheres que se dedicam para que possamos exercer nossas atividades com paz e tranquilidade”, ressaltou ele.

Pelo critério de antiguidade, 42 policiais penais de primeira classe passaram para especial; 77 saíram da segunda classe para a primeira; e 51 passaram da terceira classe para a segunda. Pelo critério de merecimento, 21 policiais penais foram da primeira classe para especial; e 38 de segunda classe para a primeira.

As promoções por merecimento são conferidas pela Polícia Penal e Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio da Superintendência de Recrutamento e Seleção e da Escola de Governo, responsáveis pelos cursos de capacitação e provas presenciais.

Sequência

A primeira promoção da Polícia Penal de GO realizada pelo governador Ronaldo Caiado foi em março de 2022, quando 1.362 policiais deram salto na carreira. A segunda ocorreu em novembro de 2024. Na oportunidade, foram promovidos 475 policiais penas pelos critérios de antiguidade e merecimento.

Avatar

