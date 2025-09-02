search
Poder

Caiado comemora desembarque do UB e PP do governo Lula

Após meses defendendo a saída da gestão petista, governador vê decisão de União Brasil e PP como passo decisivo para dar identidade à federação na disputa presidencial de 2026


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 02/09/2025 - 18:44

Caiado Lula
Governador Ronaldo Caiado comemorou saída do governo Lula

A decisão da federação formada pelo União Brasil e Progressistas de deixar os cargos ocupados no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi celebrada pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil). O anúncio, feito nesta terça-feira (2/9) em Brasília pelos presidentes das legendas, Antonio de Rueda (UB) e Ciro Nogueira (PP), é uma vitória política de Caiado, que há meses defende o desembarque da gestão petista.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Caiado afirmou que a decisão reflete uma posição clara e coerente da federação. “Isso é exatamente o que eu tenho lutado durante todos esses meses. Política não tem como ter pé em duas canoas. Agora o partido tem identidade clara, tem um norte. Está federado com o PP com um único objetivo: derrotar o PT em 2026 e governar o país com tranquilidade”, comemorou.

O governador goiano vinha pressionando a legenda a se afastar do governo Lula, sob o argumento de que a manutenção de cargos federais enfraquecia a identidade partidária e criava contradições internas. Com a decisão desta terça, todos os filiados do União Brasil e do PP que ocupam funções no governo federal deverão entregar os cargos.

Em nota, a federação União Progressista reforçou a orientação e alertou para possíveis punições em caso de descumprimento. “Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, haverá afastamento imediato e, se persistir, punições previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e coerência”, destacou o comunicado.

Mesmo com o União Brasil ocupando cargos no governo federal, Caiado sempre fez forte oposição a Lula. Em abril, o governador de Goiás lançou sua pré-candidatura à presidência da República. Desde então, ele tem percorrido o país em defesa de um projeto de mudança. Na pré-campanha, Caiado apresenta os resultados obtidos em Goiás durante seus mandatos como exemplo de uma gestão eficiente e que entrega resultados à população.

Veja o vídeo do governador divulgado nas redes sociais:

Autor da CEI da Limpa Gyn é rifado da composição e base de Mabel deve garantir maioria

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Bíblia escolas Aparecida
Poder

Vereadores de Aparecida aprovam uso da Bíblia como material paradidático nas escolas

02/09/2025
Cabo Senna, presidente da Comissão Mista, fala à TV Câmara antes da prestação de contas de Sandro Mabel: “Não há calamidade”.
Poder

Autor da CEI da Limpa Gyn é rifado da composição e base de Mabel deve garantir maioria

02/09/2025
“PAD é sobre possível conflito de interesse”, diz Cleyton Menezes, que afirma ter sido absolvido na Justiça
Poder

“PAD é sobre possível conflito de interesse”, diz Cleyton Menezes, que afirma ter sido absolvido na Justiça

02/09/2025
TF tem maioria para tornar réus Bolsonaro e aliados
Poder

Tribuna do Planalto transmite sessão de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

02/09/2025
Leonardo declara apoio ao PL e a Bolsonaro durante apresentação
Poder

Leonardo declara apoio ao PL e a Bolsonaro durante apresentação

01/09/2025
Semad lixão Goiânia
Cidades

Semad diz que visita mostra que município “não tem respostas razoáveis” para “lixão” de Goiânia

02/09/2025
CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva de 21 investigados
Economia

CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva de 21 investigados

02/09/2025
Caiado Lula
Poder

Caiado comemora desembarque do UB e PP do governo Lula

02/09/2025
julgamento Bolsonaro
Justiça

STF conclui primeiro dia de julgamento de Bolsonaro e mais sete

02/09/2025
Pesquisa