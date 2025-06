Caiado dá largada nas ações do Mais Araguaia 2025

Seis cidades turísticas do Vale do Araguaia receberão várias frentes do Governo de Goiás durante a temporada de julho. Os detalhes foram anunciados pelo governador Ronaldo Caiado, nesta sexta-feira (27/6), durante o lançamento do Mais Araguaia 2025, no Palácio das Esmeraldas. “É um momento que atrai milhares de pessoas. A cada ano estamos aprimorando mais, qualificando o atendimento aos turistas e realçando nossas tradições e cultura à beira do querido Rio Araguaia”, afirmou o chefe do Executivo goiano.

Ponto forte do turismo goiano no mês de julho, a temporada 2025 deve receber cerca de 1 milhão de visitantes. Por isso, o Estado coordena ações transversais, com resultados perenes para a comunidade ribeirinha. “Não é apenas visando o turismo de temporada, mas uma somatória das ações na educação, saúde, programas sociais: tudo isso reflete o resultado nesse período”, enfatizou Caiado.

As ações serão nos municípios de Aruanã, Aragarças, Britânia, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás e Montes Claros. Cerca de 600 servidores estarão envolvidos, desenvolvendo atividades de forma conjunta, com a participação das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Esporte e Lazer; Comunicação; Retomada; Saúde; e Segurança Pública; além das agências Goiás Turismo e Goiás Fomento, de Regulação (AGR) e a Controladoria Geral do Estado.

Segurança e cultura

No lançamento do Mais Araguaia, Caiado cumprimentou as forças de segurança que serão deslocadas aos destinos turísticos. O Governo de Goiás autorizou aporte extra no orçamento para garantir o pagamento de horas extras aos policiais durante a operação, que contará com reforço em todos os Comandos Regionais da PMGO, além do recém-criado Batalhão Turístico.

O lançamento da temporada contou com a presença do secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum e do comandante-geral da PMGO, coronel Marcelo Granja. “Levaremos, ainda, os batalhões Ambiental, Rodoviário, de Divisas e de Eventos”, destacou Granja. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil também vão atuar na temporada, garantindo um trabalho integrado durante o período de férias.

Na área do entretenimento, somente para ações culturais, o investimento do governo estadual gira em torno de R$ 4,5 milhões. Artistas goianos sobem aos palcos instalados nos municípios ribeirinhos de maior circulação de pessoas. Em Aruanã, por exemplo, haverá shows gratuitos todos os finais de semana na praça principal. Toda a programação cultural conta com apoio do Estado, em parceria com as prefeituras.

“Você nunca viu um aparato tão grande de segurança como agora: sala de controle, tecnologias modernas e drones com identificação visual. Também teremos os shows artísticos, com uma característica muito importante, que é enaltecer a cultura goiana. Não apenas trazendo cantores e shows de fora. Isso é um reconhecimento da classe artística de Goiás”, comentou o governador.

Meio ambiente e economia

Com foco na preservação do meio ambiente, o Governo de Goiás vai promover ações educativas e de fiscalização, com ênfase na pesca legal, no descarte correto de resíduos e incentivo à reciclagem. Uma central de atendimento aos turistas vai funcionar em Aruanã para suporte e informações gerais, além da emissão da carteira de pesca.

E para contemplar os moradores dos destinos turísticos, o Estado levou qualificação profissional para incentivar o empreendedorismo e complementar a renda familiar durante a alta temporada. Por meio do Colégio Tecnológico do Estado, foram ministrados os cursos de condutor de turismo para pesca; preparo e montagem de prato à base de pescado; e preparo de entradas e petiscos.

“Preparamos o morador e o comércio local para oferecer mais produtos e serviços, de forma que o turista deixe mais dinheiro nas pequenas lojinhas e em toda a região. Já temos notícias de cidade que vai oferecer eventos até o final de agosto, estendendo a temporada e gerando renda por mais tempo, que é um objetivo nosso desde o primeiro ano do Mais Araguaia”, concluiu secretário da Retomada, César Moura.

