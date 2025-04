Caiado destaca resultados da economia goiana na posse da nova diretoria da Adial

O governador Ronaldo Caiado ressaltou a parceria do Governo de Goiás com os empresários goianos para o crescimento do estado, o que tem garantido avanços significativos na economia e na industrialização. A parceria foi destacada na noite de segunda-feira (28), em Goiânia, durante a posse da nova diretoria da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), entidade considerada a maior associação de indústrias e operadoras logísticas de Goiás.

Durante o evento, Caiado colocou a estrutura do Estado à disposição para avançar no diálogo e desenvolvimento de ações conjuntas com a associação.

“A Adial é uma instituição que se fortaleceu muito, principalmente em Goiás, pela parceria que tem com o governo estadual. É uma parceria sadia, que realmente apresenta propostas”, afirmou o gestor goiano. Segundo Caiado, a união entre Estado e Adial foi fator essencial para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) goiano em 2024, onde o setor de indústria e serviços apresentou resultados superiores ao da agricultura.

O chefe do Executivo estadual destacou que o setor industrial é diretamente beneficiado pelo novo momento econômico vivenciado no Estado, marcado por equilíbrio financeiro, segurança jurídica e institucional. Somente nos anos de 2024 e 2025 foram captados R$ 9,2 bilhões em investimentos privados, conforme dados apurados pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

Posse

Caiado prestigiou a posse de Edwal Portilho, o Tchequinho, na presidência executiva da Adial. “Como governador não só reconheço, mas também agradeço as parcerias que nós fizemos e que tanto contribuíram para a gestão de Goiás. Parabéns ao Tchequinho pela nova função”, disse.

O zootecnista e empresário do ramo do agronegócio vai liderar a Adial entre abril de 2025 e abril de 2028, após ser eleito por unanimidade. Com 14 anos de experiência na associação, ele se comprometeu a dar continuidade à agenda iniciada na gestão do agora ex-presidente, José Garrote.

“Em 30 anos nós caminhamos bastante na Adial, transformando o parque industrial goiano, levando-o para a sétima posição no país. A nossa expectativa é trabalhar buscando fatores de competitividade que possam ressaltar e valorar nossos produtos produzidos aqui em Goiás”, explicou Tchequinho, ao comentar que Goiás evoluiu muito nos últimos anos e uma das ferramentas mais utilizadas para isso foram os incentivos fiscais.

O vice-governador Daniel Vilela destacou que Tchequinho possui competência e capacidade intelectual para assumir a nova função à frente da entidade. “Essa eleição é fruto do seu trabalho. Todos os empresários e associados da Adial entenderam que ele é a melhor opção e eu sei o quanto ele vai colaborar, não só com a Adial, mas principalmente com o Estado de Goiás”, sublinhou.

A Adial participa ativamente do Conselho do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), que aprova a execução de obras rodoviárias estratégicas. Além disso, integrou diversas missões comerciais do Governo de Goiás a outros países, como China e Índia, e possui termo de colaboração com o Estado para qualificação da força de trabalho. “Que possamos levar essa mensagem ao Brasil e ao mundo de que, no Cerrado, temos condições de produzir alimentos em grande volume com preços acessíveis, podendo agregar valor e gerar emprego e renda”, finalizou Tchequinho.

Sobre a Adial

Sociedade civil sem fins lucrativos, a Adial foi fundada em 1995 e seu principal objetivo é consolidar o parque industrial e as operações logísticas, promovendo o desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás. Hoje a entidade conta com mais de 140 empresas associadas. Para José Garrote, a Adial é a casa do diálogo e existe para construir pontes. “Aqui não existe divergências. Aqui nós estamos sempre prontos para discutir, debater, achar caminhos, convergir para o bem. Esta é a Adial, esta é a nossa política”, explicou.

A cerimônia de posse da nova diretoria marcou também os 30 anos da associação. O evento reuniu prefeitos, empresários, presidentes de federações, políticos e membros dos diferentes poderes e esferas.