Caiado destaca transparência pública

O governador Ronaldo Caiado destacou a importância da transparência na gestão pública e mandou recados durante dois cafés da manhã em que recebeu jornalistas e empresários da área de comunicação de Goiânia e do interior de Goiás. Na ocasião, Caiado reafirmou que passará o governo para seu vice, Daniel Vilela, dentro de dois anos, quando deixará o Palácio das Esmeraldas com a intenção de ser candidato a presidente da República.

“Governantes devem abrir seus dados para a população”, afirmou, ao indicar a necessidade da cobertura jornalística sobre as ações de governo. “Como é fundamental também para que os cidadãos tomem conhecimento do dia a dia da gestão pública e entendam que, quando se governa com seriedade, competência e respeito ao dinheiro público, as melhorias chegam”, prosseguiu.

Daniel Vilela, Goiás vivencia atualmente um ambiente positivo para o trabalho jornalístico. “Não tem assunto proibido. Tudo pode ser questionado e tudo é respondido. A gente precisa valorizar isso”, declarou ele. “Este é um legado do governador Ronaldo Caiado, sem dúvida nenhuma, e temos a obrigação de manter essa boa relação entre a classe política e a imprensa”, assegurou.

Fundador do jornal Tribuna do Planalto, Sebastião Barbosa da Silva retribuiu o cumprimento do governador Ronaldo Caiado entregando a ele uma caneta, um dos símbolos do jornalismo.