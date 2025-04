Caiado destaca vitrine de Goiás e desafia Lula: “Serei candidato e vou debater”

O governador Ronaldo Caiado (UB) afirmou que não vai recuar de sua candidatura à Presidência da República, ao lançar, nesta sexta-feira (4), sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, apesar da divisão interna no União Brasil quanto à sua pretensão. Ao criticar o governo de Lula (PT), declarou que será candidato e que vai debater com o povo.

Em meio às disputas internas e à ausência de caciques do partido, como o presidente nacional Antônio Rueda e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Caiado relembrou que sua trajetória política o credencia para a disputa. “Quando ninguém tinha coragem de defender o direito de propriedade, era o Caiado, lutando com 36 anos de idade nesse Brasil.”

Durante o discurso, adotou um tom pacífico, destacando os principais resultados de Goiás — especialmente nas áreas de Segurança Pública e Educação —, que pretende apresentar como vitrine ao Brasil para superar o desconhecimento em torno de seu nome em outras regiões, conforme identificado em pesquisas.

“Eu sei a responsabilidade que tenho neste momento e vou percorrer todo o Brasil. E o que a pesquisa mostra é que, na avaliação de quem me conhece, a aprovação é lá em cima. Mas todas as pesquisas dizem que preciso andar, porque a maior parte do eleitorado brasileiro ainda não me conhece.”

Na presença do baiano ACM Neto, vice-presidente do União Brasil, Caiado exaltou a Bahia como palco simbólico para o anúncio, resgatando “o primeiro levante pela independência do Brasil” e homenageando o povo baiano como “forjado no sol e na luta”. Também mencionou figuras históricas da política local que influenciaram sua trajetória.

Segurança Pública e Educação

No evento, o governador destacou os resultados positivos de sua gestão nas áreas de Segurança Pública e Educação. Os indicadores dessas duas áreas dominaram grande parte dos discursos dos apoiadores.

Ele repetiu que, ao assumir, “Goiás era uma Disneylândia dos bandidos” e que, desde então, deu liberdade às forças de segurança para atuarem. “O primeiro mandamento do governador Ronaldo Caiado é: ou o bandido muda de profissão ou muda de estado”, afirmou. A declaração veio acompanhada de críticas ao MST e à ocupação de terras: “Em Goiás não há necessidade de reintegração, porque não há invasão de terra”, disparou.

Outro destaque da pré-campanha será a Educação. Caiado afirmou que Goiás lidera o IDEB e acusou o governo federal de tentar esconder os dados por desconforto com o bom desempenho da sua gestão. “Eles sabem muito bem que a Educação do nosso estado está superando a deles”, pontuou, em crítica à gestão petista.

Equilíbrio institucional

Em tom conciliador, Caiado reforçou a imagem de equilíbrio institucional ao citar a convivência harmônica com os três Poderes em Goiás. Segundo ele, o presidente precisa ter a coragem de “assumir a Presidência da República com a liturgia do cargo e sabendo conviver com os demais Poderes”.

“Mas cada um dentro do seu limite e cada um sabendo que os Poderes são autônomos e devem ser harmônicos”, afirmou, em discurso que defende as prerrogativas do Estado de Direito e faz aceno ao eleitorado bolsonarista. “Não cabe enfrentamento entre os Poderes no momento em que queremos construir a paz em nosso país, promover a convivência harmônica dos brasileiros e governar para o bem da população.”

Em crítica ao governo federal, Caiado reclamou da suposta retaliação política do governo Lula ao bloquear empréstimos e recursos para o estado: “Parem com esse jogo rasteiro”, criticou, comparando sua relação com os prefeitos goianos à do Planalto com os governadores.

Por fim, Caiado falou sobre o motivo pelo qual quer ser presidente: “Em primeiro lugar, porque o Caiado, desde que nasceu, é descabeçado; não sou candidato de bolso de colete nem de barra de saia de ninguém. Eu sou o candidato que vai para o povo.”