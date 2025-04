“Caiado é o cara para fazer o Brasil crescer”, diz Sandro Mabel durante lançamento de pré-candidatura

“Caiado é o cara e estamos aqui juntos para dar esse pontapé inicial para a vitória”, afirmou o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, durante o evento de lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à Presidência da República pelo União Brasil, em Salvador (BA). O apoio do prefeito fortalece ainda mais a parceria entre os dois correligionários, iniciada na eleição de 2024, quando Caiado trabalhou ativamente e empenhou seu prestígio como governador, aprovado por 86% dos eleitores goianos, para a eleição de Mabel.

“Esse evento de pré-candidatura presidencial do Caiado é o pontapé inicial para o Brasil ter um bom presidente, um presidente correto, uma pessoa honesta para dar impulso ao crescimento do país, como fez em Goiás”, analisou Mabel. “É preciso consertar esse nosso Brasilzão e, sobretudo, garantir que possamos crescer, diminuir a criminalidade e promover essa alavancada. E o Caiado é o cara.”

Ronaldo Caiado (União Brasil) anunciou nesta sexta-feira (4/4) sua pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026. O anúncio foi feito em conversa com jornalistas antes da cerimônia de entrega do título de “Cidadão Baiano e Comenda 2 de Julho”, em Salvador. Durante a declaração, Caiado ressaltou a importância de levar sua pré-candidatura ao conhecimento da população e afirmou que quem conhece sua gestão opta por seu nome nas urnas. O evento contou com a presença de aliados políticos, como o senador Sergio Moro (União Brasil), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o ex-prefeito ACM Neto e o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, que manifestou apoio ao governador goiano.