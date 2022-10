Caiado é reeleito no primeiro turno

O governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, confirmou o favoritismo e foi reeleito em primeiro turno na noite do domingo, 2 de outubro. A vantagem foi menor do que as pesquisas de intenção de voto apontavam, e ele obteve 51,81% dos votos válidos. Mas a votação que contrariou as tendências reveladas pelas pesquisas, de todos os institutos, foi a do Senado. Favorecido pela onda bolsonarista, Wilder Morais (PL) liderou a contagem dos votos desde o início da apuração dos votos e foi eleito senador com quase 800 mil votos, derrotando o até então apontado como favorito Marconi Perillo (PSDB).

A eleição de Wilder Morais foi comemorada por aliados de Caiado. Em uma situação insólita, a base aliada do governador lançou três candidaturas isoladas, do seu companheiro de partido, Delegado Waldir, do pepista Alexandre Baldy e do pessedista Vilmar Rocha. Em entrevista na segunda-feira, Wilder relatou que ligou para o governador reeleito e disse que vai trabalhar para que haja uma convergência em favor da candidatura de Jair Bolsonaro (PL). O presidente teve 52,16% dos votos em Goiás. “Temos de ter uma convergência de quem for da direita no nosso estado de Goiás. Temos de reeleger nosso presidente para que ele possa estar mais quatro anos lá”, afirmou Wilder, acrescentando que procurou outros representantes da direita no estado.

Já Caiado deu entrevista dizendo que seu segundo mandato começaria na segunda-feira, 3, logo depois da eleição. Ele falou em “romper o ciclo da pobreza” em Goiás e, apesar de dizer que ainda é cedo para especulações sobre possíveis alterações no secretariado, afirmou, em entrevista ao programa Bom Dia, Goiás, que terá um nome de peso na área de assistência social. “Vou nomear uma pessoa conhecida nacionalmente como sendo uma autoridade social”, anunciou o governador. Ele não adiantou o nome do futuro gestor, mas disse que deve ser anunciado até o final do ano.

O governador também disse que pretende ampliar os investimentos em educação. “A pasta vai ter poder de veto, de definir e mostrar onde está gastando dinheiro e não está tendo reflexo imediato”, afirmou Caiado. Ele também parabenizou o senador eleito Wilder Morais, a quem se referiu como amigo. “Foi meu colega de chapa na eleição anterior, é meu amigo pessoal”, justificou.