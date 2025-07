Caiado participa de assinatura de contrato que autoriza exportação de veículos Mitsubishi fabricados em Goiás

Já no primeiro dia de agendas de sua primeira missão oficial ao Japão, o governador Ronaldo Caiado participou de momento estratégico para o desenvolvimento econômico de Goiás. Em visita à sede da montadora Mitsubishi, em Tóquio, nesta segunda-feira (14/7), Caiado acompanhou a assinatura de um contrato que viabiliza a exportação de veículos produzidos na fábrica HPE, representada pelo grupo Souza Ramos e localizada em Catalão, para diversos países da América Latina. Até então, a unidade no Sul do Estado só podia fabricar carros para o mercado brasileiro.

“A Mitsubishi Motors é uma das empresas de maior renome internacional. Viemos aqui especialmente para ampliar nossas parcerias”, afirmou Caiado. “Receba a garantia de que Goiás está de portas abertas, para cada vez mais buscarmos a ampliação da nossa fábrica da Mitsubishi. Enche de orgulho nós, goianos, poder sediá-la no Brasil”, acrescentou o governador.

A missão ao país asiático busca consolidar Goiás como polo de excelência na produção de veículos, especialmente no segmento de veículos híbridos, além de atrair investimentos em tecnologias industriais avançadas. O governador destacou um dos principais diferenciais do Estado. “É um estado que tem a sua localização bem no meio do país, equidistante dos extremos”, pontuou. Caiado também exaltou a cultura e a educação do povo japonês. “É algo que encanta a todos nós, por aquilo que nós queremos também transformar o nosso Estado de Goiás em futuro, o nosso Brasil. Poder avançar também na parceria na área da saúde, inteligência artificial, com energia renovável, água em abundância e, ao mesmo tempo, com uma legislação moderna para que as empresas ali possam se instalar”, acrescentou.

A assinatura do acordo, articulada com o apoio institucional do Governo de Goiás, representa um marco para a indústria goiana e fortalece a política estadual de atração de investimentos com foco em inovação, sustentabilidade e geração de emprego. “Além de aumentar o número de carros fabricados em Catalão, crescendo consequentemente a geração de emprego e de ICMS também para a cidade e para o Estado, o acordo permite que a HPE exporte para toda a América do Sul. Goiás vai agora fabricar carros para exportar para a Argentina, para o Chile, para todos os países do Mercosul e todos os países que tiverem Mitsubishi na América do Sul, ela tem o direito de exportar”, explicou o titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Investimentos

Recentemente, a Mitsubishi Motors no Japão anunciou investimentos de R$ 4 bilhões até 2032 em Goiás. A montadora japonesa mantém uma unidade produtiva no município de Catalão, região sul do Estado, há mais de três décadas, sendo um dos pilares da indústria automotiva no estado.

“Em 1998, começamos a produção local em Goiás. Desde então, a produção [de Catalão] acumulada atingiu 600.000 veículos. O Brasil é um mercado importante para nossa empresa”, salientou o CEO da Mitsubishi Motors, Takao Kato, que destacou o apoio fundamental do Estado para expansão da atuação da multinacional no país. “O sucesso dos nossos negócios no Brasil se deve em grande parte ao apoio caloroso do Governo de Goiás, incluindo incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura”, reconheceu.

