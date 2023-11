Caiado pede impeachment de desembargador que defende fim da PM

O governador Ronaldo Caiado pediu o impeachment do desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo, que se posicionou contra a Polícia Militar de Goiás e sugeriu a extinção da corporação no Estado.

As declarações do desembargador foram feitas durante sessão de Julgamento da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na manhã de quarta-feira (01). “Para mim, tem que acabar a Polícia Militar e instituir uma forma diferente de atuar na investigação e repressão ao crime”, afirmou ao completar que os jornais noticiam “grande quantidade de confrontos com a PM em que nenhum policial leva um tiro e morrem quatro, cinco, seis civis”.

As falas repercutiram nas redes sociais. Em vídeo, Caiado disse que Adriano “não tem a qualificação mínima para ser desembargador do Estado de Goiás”.