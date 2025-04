Caiado usa redes sociais para responder Gleisi Hoffmann

Em resposta ao levantamento produzido pelo Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado, que colocou Goiás como o segundo estado com mais postos investigados, 163, atrás apenas de São Paulo, o governador Ronaldo Caiado usou as redes sociais para afirmar que os dados são falsos e responder à ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela afirmou que Caiado é contra investigações que miram supostas conexões do crime organizado com a distribuição dos postos de combustíveis no Estado.

“Gostaria de refrescar a memória seletiva da ministra Gleisi Hoffmann. Quem tem um histórico de conivência com o crime organizado é o presidente Lula e os governos do PT”, publicou em suas redes sociais. Segundo ele, “a divulgação de dados falsos sobre Goiás não passa de um tiro político contra o estado que tem denunciado o acovardamento do Governo Federal no combate às facções”.

Leia a postagem da ministra:

Por que o governador Caiado não quer que o governo federal investigue as conexões do crime organizado com a distribuição de combustíveis em Goiás, como faz em todos os outros estados? Deveria estar agradecendo a ação do Ministério da Justiça, para proteger a população do estado, ao invés de se queixar de suposta e inexistente perseguição política. Por sinal, hoje o governo do presidente Lula encaminha oficialmente ao Congresso a PEC da Segurança Pública, que vai fortalecer o combate ao crime em todo o país, sem discriminar nenhum estado.

Leia a resposta do governador na íntegra:

Gostaria de refrescar a memória seletiva da ministra Gleisi Hoffmann. Quem tem um histórico de conivência com o crime organizado é o presidente Lula e os governos do PT. A divulgação de dados falsos sobre Goiás não passa de um tiro político contra o estado que tem denunciado o acovardamento do Governo Federal no combate às facções.

Já são quase dois anos e meio e não há notícia de uma operação sequer do Governo Federal contra os núcleos das facções que hoje dominam o Brasil. O novo Susp só tem o objetivo de concentrar mais poder nas mãos do petismo e propõe que a polícia enfrente faccionados com flores. Lula promove a transição do Brasil de uma democracia para um estado de criminocracia.

Tenho denunciado publicamente o avanço do crime organizado na economia do país, inclusive no setor de usinas e postos de combustíveis. E o Governo Federal nunca fez nada. Mas aqui em Goiás não. Em Goiás, bandido não se cria, os presídios deixaram de ser escritórios do crime e as facções não dominam sequer um palmo de território.

Em seis anos, a criminalidade caiu quase 90% em Goiás. Não por acaso, enquanto no Brasil quase 80% das pessoas indicam a violência e o crime organizado como principal problema do país, em Goiás, ao contrário, a segurança pública tem aprovação acima de 70%.

Sabrina intensifica diálogo com vereadores e destaca como prioridade projeto de eleição de diretores