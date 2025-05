O Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou que dará anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso vença a eleição presidencial de 2026. A declaração foi dada em entrevista à Andréia Sadi, nesta quarta-feira (14), no programa EstúdioI.

“Está aí um furo para você: Ronaldo Caiado presidente da República vou anistiar e começar uma nova história no Brasil”, disse Ronaldo Caiado à Sadi, se referindo a si próprio em terceira pessoa. “Caiado vai chegando na presidência da República e, no meu momento, vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda. E vamos discutir o problema de crescimento e de pacificação do país”.

A anistia é defendida por Jair Bolsonaro e pelo PL para pessoas condenadas pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, além daqueles réus no Supremo Tribunal Federal (STF) pela tentativa de golpe de estado após as eleições presidenciais de 2022.

Caiado tem defendido a anistia e chegou a participar do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na av. Paulista, em São Paulo, em 6 de abril. Caiado afirmou ter sido o primeiro apoiador de Bolsonaro a falar sobre anistia, segundo ele, em fevereiro de 2024. “Falei que precisamos sair dessa crise, sair desse debate. Isso já cansou. São 2 anos e 7 meses que estão falando só disso. Ninguém fala de reforma, de tecnologia”, disse.

Bolsonaro está inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde 2023 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Com a decisão, a Corte declarou Bolsonaro inelegível por oito anos, até 2030.