Caixa leiloa imóveis com descontos de até 94% em Goiás

A Caixa Econômica Federal leiloa, em novembro, vários imóveis com descontos que podem chegar até a 94% em Goiás. Serão 736 unidades espalhadas em várias regiões do País e 64 no Estado.

Os interessados podem consultar os imóveis e os lances através do site da Fidalgo Leilões até o dia 7 de novembro, às 10 horas. Dentre os imóveis estão casas, terrenos, estabelecimentos comerciais e apartamentos.

Os negócios acontecerão de forma online e serão divididos em três fases, sendo que as próximas etapas do leilão acontecerão nos dias 17 de novembro e 5 de dezembro.