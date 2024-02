Caldas Novas acata recomendação do MP e reduz cachê de dupla

A Prefeitura de Caldas Novas acatou a recomendação feita pelo Ministério Público e diminuiu o valor do cachê pago a dupla Israel e Rodolffo, que irá se apresentar neste sábado (10), durante as comemorações do carnaval na cidade.

O contrato feito anteriormente previa o pagamento de R$ 420 mil pela apresentação, valor considerado acima do que normalmente é cobrado pelo mesmo show em outras localidades.

Diante da recomendação, a prefeitura de Caldas Novas justificou o contrato alegando que o município é um dos maiores roteiros turísticos do País e que tem no turismo uma das principais fontes de receitas. Por isso, tem a necessidade de realizar eventos sazonais para atrair visitantes e, consequentemente, estimular o comércio e a hotelaria locais. Já os contratados, alegaram que o valor a maior cobrado pelo show se deve ao fato de a data contratada (sábado de carnaval) ser considerada a principal data das festividades, sendo, portanto, data nobre para o mercado da música.

Apesar das justificativas, contratante e contratada decidiram por realizar uma nova tratativa, na qual o valor a ser pago pela apresentação foi reduzido em R$ 50 mil, quantia que será restituída ao tesouro municipal, que já havia feito um adiantamento no valor de R$ 290 mil pelo show. Além disso, como explicou o promotor, foram excluídas as despesas indiretas previstas na negociação, relativas ao transporte, alimentação, logística e hospedagem, as quais ficarão a cargo da empresa contratada, de modo a evitar possíveis danos ao erário, nos termos sugeridos pelo Ministério Público.