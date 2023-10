Calendário de vencimento do IPVA 2023 em Goiás entra na última semana

Proprietários de mais de 700 mil veículos com final de placa 6, 7, 8, 9 e 0 que ainda não concluíram o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 têm até esta semana para quitar o imposto e o licenciamento anual (CRLV) em dia. O vencimento será nesta segunda-feira, 16, para veículos com placa final 6. O calendário disponibilizado pela Secretaria da Economia também inclui datas-limite para os finais 7 (17), 8 (18) 9 (19) e 0 (20). Os dias são os mesmos para os cidadãos que dividiram o imposto em dez vezes ou escolheram pagar a cota única.

Mesmo quem optou por parcelar o imposto deve emitir apenas a cota única no site do Detran Goiás (https://goias.gov.br/detran/) ou no aplicativo Detran GO ON, pois o boleto ou o Documento Único de Arrecadação (DUA) contém o valor total não pago. A recomendação é do gerente do IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas, para evitar o pagamento a mais pelo contribuinte. Ele também lembra que o Estado não envia o boleto diretamente ao cidadão.

Datas

O calendário de vencimentos do IPVA neste ano incluiu a possibilidade de parcelamento do imposto em nove vezes, entre janeiro e setembro, para proprietários de veículos com final de placa 1 e 2. No caso de outros finais de placa, os cidadãos puderam parcelar o tributo em dez vezes, até este mês de outubro. Para quem optou pelo pagamento em cota única, o vencimento coincide com o da última parcela. Neste ano, quase 2 milhões de veículos licenciados em Goiás foram incluídos no calendário.

Após o vencimento, o contribuinte será considerado inadimplente e poderá ser inscrito na dívida ativa. Além de pagar juros e multa, também perderá direito a desconto de até 10% destinado a inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana e de 50% para veículos de até mil cilindradas e motocicletas de até 125 cilindradas sem multas de trânsito no ano anterior. Ainda, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não licenciar o veículo é infração gravíssima.

A recomendação para quem tem imposto vencido e queira quitar o débito, caso o documento não esteja mais disponível no site do Detran, é acessar o site da Secretaria da Economia (economia.go.gov.br), clicar em IPVA e em Débitos para emitir o Documento de Arrecadação.

Serviço

Calendário 10ª parcela e cota única (mais licenciamento anual)

Placa final 6 – segunda-feira (16/10)

Placa final 7 – terça-feira (17/10)

Placa final 8 – quarta-feira (18/10)

Placa final 9 – quinta-feira (19/10)

Placa final 0 – sexta-feira (20/10)