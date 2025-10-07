search
Calor pode chegar a 40 graus nas regiões Oeste e Norte de Goiás

Goiânia terá sol , calor e baixa umidade relativa do ar, temperatura máxima podendo chegar aos 37 graus


40 graus
Goiânia terá temperatura máxima de 37 graus nesta terça-feira

O calorão continua castigando o Estado de Goiás e nesta terça-feira, a temperatura pode chegar a 40 graus nas regiões Norte e Oeste do estado. Nas regiões Sudoeste, Central, e Sul, as máximas podem chegar a 37 graus. Já na Região Leste, a máxima chegará a 38 graus. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

A terça-feira terá sol e calor forte, principalmente nas regiões Norte e Oeste de Goiás. O tempo vai ficar estável com baixa possibilidade de pancadas de chuva . A baixa umidade relativa do ar pode prejudicar a saúde , principalmente de quem tem problemas respiratórios. Goiás permanece em alerta para umidade relativa do ar em declínio no período da tarde e temperaturas máximas elevadas.

Goiânia terá sol , calor e baixa umidade relativa do ar, temperatura máxima podendo chegar aos 37 graus e umidade relativa do ar variando entre 15% e 55% . O nascer do sol será às 5h54 e o pôr do sol, às 18h15.

O calor hoje pode chegar a 40 graus em Aragarças e a 39 graus em Porangatu, Araguapaz e Aruanã.  Em Goianésia, Iporá, Santa Helena, Itumbiara e Jataí, a máxima prevista é de 37 graus.

O Cimehgo destaca que Goiás permanece em alerta para a baixa umidade relativa do ar no período da tarde, com índices abaixo de 15%, o que é considerado nível de alerta. Também é grande o risco de incêndios.

Alertas de perigo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vem emitindo boletins diários alertando para os riscos da situação de baixa umidade do ar, que ontem atingiu uma situação de “grande perigo” por causa da predominância de ar seco em uma região que inclui vários estados da região central do país. Goiás está no centro da área atingida.

Orientações do Inmet à população

  • Beber bastante líquido.
  • Evitar atividades físicas que podem ser nocivas em tempo seco.
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Usar hidratante para pele e recursos que umidifiquem o ambiente.
  • Evitar bebidas diuréticas (café e álcool).
  • E, se necessário, obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
