Câmara de Goiânia aprova identificação para veículos que transportam pessoas com transtorno do espectro autista

Iniciativa já vem sendo implementada em outras cidades do Brasil e busca incentivar o respeito e a empatia no trânsito


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/08/2025 - 16:06

Durante a sessão plenária desta terça-feira (19), o Plenário da Câmara aprovou, em última discussão, projeto apresentado pelo vereador Willian Veloso (PL) que estabelece identificação veicular para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) que transitam por Goiânia. O objetivo principal é reduzir a poluição sonora no trânsito próximo a esses veículos, que podem ser conduzidos ou estar transportando pessoas com TEA.

A identificação dos veículos se dará por meio de adesivos, que não substituem as credenciais exigidas para estacionamento prioritário ou outros benefícios já reconhecidos pela legislação. Em sua justificativa, Veloso ressalta que a literatura médica reconhece, entre outras questões, maior sensibilidade auditiva por parte dos autistas. “Nessa situação, os sons são interpretados de forma diferente, fazendo com que qualquer barulho possa causar grande desconforto, ou mesmo desencadear um estado de crise”, diz.

Pelo projeto, que ainda precisa ser sancionado pelo prefeito para se tornar lei, os motoristas devem ser instruídos a, ao avistar um veículo identificado, “evitar provocar ruídos sonoros como: buzinas. alto volume de caixas de som, escapamento adulterado, dentre outros”.

Além de Goiânia, outras cidades do Brasil já implementaram o selo em seus municipios, como é o caso de Santos, localizado no litoral de São Paulo, que conta com um selo de identificação para veículos que transportam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é ampliar a segurança no trânsito e promover a conscientização sobre os cuidados com esse público. Além de alertar motoristas e agentes de trânsito em situações de risco, a proposta busca incentivar o respeito e a empatia no cotidiano da cidade.

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

