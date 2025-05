A Câmara Municipal de Goiânia fechou contrato com a empresa JVS Participações para o fornecimento de veículos por meio de aluguel, com valor estimado em até R$ 6,79 milhões por ano. O resultado do pregão eletrônico será homologado nesta quarta-feira (14) e representa aumento no número de veículos locados pela Casa e de categoria superior.

A informação sobre o desfecho do contrato de aluguel feita pela Câmara de Goiânia foi publicada pela coluna Giro, do jornal O Popular. O acordo prevê a locação de até 20 SUVs Ford Territory, 60 sedans Toyota Corolla e 2 vans Renault Master, com prazos de entrega entre 45 e 60 dias.

De acordo com a Câmara, os SUVs serão destinados aos 12 integrantes da mesa diretora, enquanto os sedans atenderão os demais vereadores e setores administrativos da Casa. As duas vans terão uso comum. Por isso, o aluguel dos carros era necessário.

Os valores mensais de aluguel por veículo foram fixados em R$ 7,7 mil para cada SUV, R$ 6,6 mil para cada sedan e R$ 6 mil para as vans com capacidade para 16 pessoas. A exigência do edital determina que os automóveis sejam do ano-modelo 2025 ou superior.

Entre os equipamentos obrigatórios dos veículos determinados estão ar-condicionado digital com saída traseira, bancos de couro e sistema de partida com chave presencial.

O contrato prevê manutenção dos veículos já incluída no valor pago e indica que os quantitativos referem-se ao limite máximo permitido, sem garantia de que toda a frota será usada simultaneamente.

Aumento do custo após aluguel de carros pela Câmara de Goiânia

O novo acordo representa um aumento de mais de três vezes em relação ao contrato anterior, que previa o aluguel de 66 veículos por cerca de R$ 2 milhões por ano.

Até então, a maioria dos parlamentares utilizava veículos populares como o Volkswagen Gol e modelo hatch antigo do Toyota Etios. Os membros da mesa diretora já utilizavam o Corolla, que passa agora a ser o modelo básico disponibilizado para os demais parlamentares.